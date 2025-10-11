204-я ракетка мира из Монако Валантен Вашеро сенсационно вышел в финал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

В полуфинале он одержал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (5 АТП) со счетом 6:3, 6:4. Вашеро пробился в основную сетку турнира в Шанхае через квалификацию.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Вашеро выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Джоковича пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале «Мастерса» в китайском Шанхае монегаск сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция).