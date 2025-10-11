Baltijas balss logotype
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

Спорт
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

204-я ракетка мира из Монако Валантен Вашеро сенсационно вышел в финал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

В полуфинале он одержал победу над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (5 АТП) со счетом 6:3, 6:4. Вашеро пробился в основную сетку турнира в Шанхае через квалификацию.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Вашеро выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Джоковича пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале «Мастерса» в китайском Шанхае монегаск сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Читайте нас также:
#теннис
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Изображение к статье: Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник
Дом и сад
Народные приметы на 12 октября — Феофан Милостивый и Кириак Отшельник 5
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 49
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 77
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 84
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 132
Изображение к статье: Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе
Люблю!
Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе 702
Видео