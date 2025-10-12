Третья ракетка планеты из США и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Кори Гауфф победила соотечественницу Джессику Пегулу в финале хардовых соревнований ВTA-1000 в Ухане — 6:4, 7:5.

Для Гауфф это девятый подряд победный финал на турнире, проводящемся на хардовом покрытии. Она первой в истории Открытой эры выиграла свои первые девять финалов на харде.

Также Гауфф стала первой теннисисткой со времен легендарной американки Серены Уильямс, которой в целом удалось победить в девяти или более хардовых финалах подряд (12 финалов с 2013 по 2015 годы).

Титул в Ухане стал 11-м в карьере 21-летней Гауфф и вторым в 2025 году после «Ролан Гаррос».