«Барселона» рассматривает 21-летнего форварда «Леванте» Карла Эйонгу в качестве замены для 37-летнего нападающего Роберта Левандовского, с которым клуб не намерен продлевать контракт, заканчивающийся летом 2026 года.

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе считают, что камерунский футболист способен составить конкуренцию Феррану Торресу.

Несмотря на интерес «блауграны» к нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, она ставит в приоритет именно кандидатуру Эйонга.

В нынешнем сезоне форвард «Леванте» принял участие в семи матчах Ла Лиги, в которых отметился четырьмя голами.