Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Барселона» нашла замену Роберту Левандовскому 0 234

Спорт
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Барселона» нашла замену Роберту Левандовскому

«Барселона» рассматривает 21-летнего форварда «Леванте» Карла Эйонгу в качестве замены для 37-летнего нападающего Роберта Левандовского, с которым клуб не намерен продлевать контракт, заканчивающийся летом 2026 года.

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе считают, что камерунский футболист способен составить конкуренцию Феррану Торресу.

Несмотря на интерес «блауграны» к нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, она ставит в приоритет именно кандидатуру Эйонга.

В нынешнем сезоне форвард «Леванте» принял участие в семи матчах Ла Лиги, в которых отметился четырьмя голами.

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Родриго Аболс в НХЛ отдувался за весь латвийский хоккей
Изображение к статье: Родриго Аболс в НХЛ отдувался за весь латвийский хоккей
Остапенко сохраняет 25-е место в рейтинге WTA
Изображение к статье: Остапенко сохраняет 25-е место в рейтинге WTA
Кто отобрался на чемпионат мира по футболу – 2026, список участников турнира
Изображение к статье: Кто отобрался на чемпионат мира по футболу – 2026, список участников турнира
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», а Овечкин приблизился в личному антирекорду
Изображение к статье: НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», а Овечкин приблизился в личному антирекорду
Изображение к статье: «Я отдаю им больше половины»: Аршавин о том, почему хочет снизить алименты на детей от бывших
«Я отдаю им больше половины»: Аршавин о том, почему хочет снизить алименты на детей от бывших 434
Изображение к статье: Лионель Месси стал автором уникального достижения в составе «Интер Майами»
Лионель Месси стал автором уникального достижения в составе «Интер Майами» 130
Изображение к статье: 21-летняя Кори Гауфф повторила достижение легендарной Серены Уильямс
21-летняя Кори Гауфф повторила достижение легендарной Серены Уильямс 169
Изображение к статье: Эрлинг Холанд установил личный рекорд
Эрлинг Холанд установил личный рекорд 125

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
В мире
Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли 0
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 21
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 15
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 74
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 112
Изображение к статье: Кадр: Telegram-канал
В мире
Внезапно: над Азовским морем заметили летающие корабли 0
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 21
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео