Мужская сборная Эстонии по футболу потерпела поражение от Италии со счетом 1:3 (0:2) во втором матче отборочного турнира ЧМ-2026, прошедшем поздно вечером в субботу на таллиннском стадионе «А. Ле Кок Арена».

У итальянцев голами отметились Мойзе Кин (5-я минута), Матео Ретеги (38-я) и Франческо Пио Эспозито (74-я). Единственный мяч в составе сборной Эстонии на 76-й минуте забил Рауно Саппинен, поразив ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

В первом тайме вратарь эстонской сборной Карл Якоб Хейн также отразил пенальти в исполнении Ретеги.

Сборные Эстонии и Италии встречались в девятый раз, и во всех матчах победу одержали итальянцы. До этого эстонской команде удавалось забить гол лишь дважды: в 1995 году в Салерно и в 2010 году в Таллинне, пишет спортивный портал Postimees.