Высокопоставленные правительственные чиновники опубликовали заявление после переговоров об отмене запрета на посещение болельщиками «Маккаби» Тель-Авив матча Лиги Европы против «Астон Виллы» на стадионе «Вилла Парк» 6 ноября.

Об этом сообщает Give me sport.

«Никто не должен быть лишен возможности смотреть футбольный матч только из-за своей национальности. Правительство сотрудничает с полицией и другими партнерами, чтобы сделать все возможное для обеспечения безопасного проведения матча в присутствии всех болельщиков. Мы изучаем, какие дополнительные ресурсы и поддержка необходимы, чтобы все болельщики смогли посетить матч», — говорится в заявлении.

Ранее клуб из Бирмингема не разрешил болельщиками израильской команды посетить встречу международного турнира из-за опасений о безопасности зрителей и местных жителей.