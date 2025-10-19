Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Кипре застрелили президента клуба, который тренировал звезда российского футбола 0 457

Спорт
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Кипре застрелили президента клуба, который тренировал звезда российского футбола
ФОТО: LETA

Президента кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Ставроса Димостенуса застрелили на автомагистрали Лимасола.

Об этом сообщает портал Knews.

По предварительной информации, преступник ехал на мотоцикле и открыл огонь по машине Димостенуса. На место происшествия прибыли значительные силы полиции, перекрыв большой участок шоссе.

Правохранители подтвердили, что убийство было преднамеренным, ведутся поиски преступника. Следователи пытаются восстановить хронологию нападения, используя записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей.

Димостенусу было 49 лет, он возглавлял «Кармиотиссу» с 2023 года. По итогам прошлого сезона клуб не смог сохранить прописку в элитном дивизионе и понизился в классе до второго по силе дивизиона чемпионата страны. В 2022 году команду тренировал бывший наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич. В 2023-м, с февраля по апрель, — звездный российский нападающий, а ныне тренер Александр Кержаков…

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Теодор Блюгер и его «Ванкувер» выиграли у команды Александра Овечкина
Изображение к статье: Теодор Блюгер и его «Ванкувер» выиграли у команды Александра Овечкина
Ферстаппен выиграл Гран-при США
Изображение к статье: Ферстаппен выиграл Гран-при США
Новый рейтинг ВТА: стартовала очередная неделя лидерства Арины Соболенко
Изображение к статье: Новый рейтинг ВТА: стартовала очередная неделя лидерства Арины Соболенко
Каким мячом будут играть на чемпионате мира по футболу – 2026?
Изображение к статье: Каким мячом будут играть на чемпионате мира по футболу – 2026?
Изображение к статье: АПЛ. «Ливерпуль» потерпел третье поражение кряду
АПЛ. «Ливерпуль» потерпел третье поражение кряду 65
Изображение к статье: Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых футболистов мира 365
Изображение к статье: Джокович в 18 раз в карьере отобрался на Итоговый турнир ATP и повторил рекорд Федерера
Джокович в 18 раз в карьере отобрался на Итоговый турнир ATP и повторил рекорд Федерера 73
Изображение к статье: Почему Ямаль перестанет давать болельщикам бесплатные автографы?
Почему Ямаль перестанет давать болельщикам бесплатные автографы? 183

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 19
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 47
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 181
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 47
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 137
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 154
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 19
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 47
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 181

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео