Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Испанский хавбек оформил хет-трик во встрече 3-го тура общего этапа с «Олимпиакосом» (6:1).

Лопес опередил нападающего «Атлетика» Горку Гурусету, вингера ПСВ Денниса Мана и полузащитника дортмундской «Боруссии» Феликса Нмечу.

Гурусета отметился дублем в игре с «Карабахом» (3:1), Ман забил два гола, чем помог разгромить «Наполи» (6:2), Нмеча отправил два мяча в сетку ворот «Копенгагена» (4:2).