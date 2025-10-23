Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фермин Лопес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 0 17

Спорт
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фермин Лопес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Атакующий полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

Испанский хавбек оформил хет-трик во встрече 3-го тура общего этапа с «Олимпиакосом» (6:1).

Лопес опередил нападающего «Атлетика» Горку Гурусету, вингера ПСВ Денниса Мана и полузащитника дортмундской «Боруссии» Феликса Нмечу.

Гурусета отметился дублем в игре с «Карабахом» (3:1), Ман забил два гола, чем помог разгромить «Наполи» (6:2), Нмеча отправил два мяча в сетку ворот «Копенгагена» (4:2).

Читайте нас также:
#футбол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами»
Изображение к статье: Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами»
«Замешана сицилийская мафия» - глава ФБР о ставках в НБА
Изображение к статье: «Замешана сицилийская мафия» - глава ФБР о ставках в НБА
Изображение к статье: «Ливерпуль» прервал кошмарную серию
«Ливерпуль» прервал кошмарную серию 34
Изображение к статье: «Реал» становится похож на «Барселону»
«Реал» становится похож на «Барселону» 62
Изображение к статье: «Скромнее некуда»: спортивный бюджет возвращается на уровень семилетней давности
«Скромнее некуда»: спортивный бюджет возвращается на уровень семилетней давности 83
Изображение к статье: Трудно дышать: стало известно, что за проблемы со здоровьем у Порзиньгиса
Трудно дышать: стало известно, что за проблемы со здоровьем у Порзиньгиса 510

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 499
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 499

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео