В английском «Манчестер Юнайтед» полагают, что полузащитник и капитан команды Бруну Фернандеш устал от неразберихи в клубе и готов покинуть его грядущим летом.

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, одноклубники португальского хавбека с понимаем относятся к его желанию.

При этом полузащитник чувствует себя обманутым из-за новой модели владения «красных дьяволов». Кроме того, увольнение Аморима не укрепило желание футболиста продолжить карьеру на «Олд Траффорд».

За «МЮ» Фернандеш провёл 309 матчей во всех турнирах и забил 103 гола.