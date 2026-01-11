В английском «Манчестер Юнайтед» полагают, что полузащитник и капитан команды Бруну Фернандеш устал от неразберихи в клубе и готов покинуть его грядущим летом.
Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, одноклубники португальского хавбека с понимаем относятся к его желанию.
При этом полузащитник чувствует себя обманутым из-за новой модели владения «красных дьяволов». Кроме того, увольнение Аморима не укрепило желание футболиста продолжить карьеру на «Олд Траффорд».
За «МЮ» Фернандеш провёл 309 матчей во всех турнирах и забил 103 гола.
