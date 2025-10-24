В пятницу, 24 октября, стала известна последняя участница Итогового чемпионата ВТА-2025. На турнире, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), выступят восемь лучших теннисисток по итогам текущего сезона.