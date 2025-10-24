В пятницу, 24 октября, стала известна последняя участница Итогового чемпионата ВТА-2025. На турнире, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), выступят восемь лучших теннисисток по итогам текущего сезона.
Итоговый турнир ВТА. Одиночный разряд
Арина Соболенко
Ига Швентек
Кори Гауфф
Аманда Анисимова
Джессика Пегула
Мэдисон Киз
Жасмин Паолини
Елена Рыбакина
Отметим, что российские теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова, занявшие 9-е и 10-е места в Чемпионской гонке ВТА, квалифицировались на Итоговый турнир в качестве запасных.
Оставить комментарий