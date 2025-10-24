Состоялась жеребьевка финального турнира по футзалу EURO’2026, матчи которого пройдут с 21 января по 7 февраля в Риге, Каунасе и Любляне.

Шестнадцать команд-участниц были разбиты на четыре корзины. По итогам жеребьевки группы сформировались так:

Группа «А»: Латвия, Хорватия, Грузия, Франция.

Группа «В»: Литва, Армения, Чехия, Украина.

Группа «С»: Словения, Беларусь, Испания, Бельгия.

Группа «D»: Италия, Венгрия, Португалия, Польша.

Впервые футзальный чемпионат Европы состоится в трех странах и на четырех аренах.

На «Арена-Рига» пройдут пять матчей группы «А», один поединок группы «В» и один четвертьфинал.

На «Жальгирис-Арене» в Каунасе сыграют пять встреч группы «В», одну группы «А» и четвертьфинал.

В Любляне «Арена-Стожице» примет по пять матчей группы «С» и «D», два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал, а «Тиволи-Арена» — по одной игре групп «С» и «D».