26-летний французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался перед игрой 10-го тура испанской примеры, в которой его команда встретится с «Барселоной».

Матч состоится 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Это матч, который все хотят увидеть. На клубном уровне нет ничего более особенного. Можем сравнить его разве что с важным матчем Лиги чемпионов, но на уровне Ла Лиги нет ничего похожего на матч «Реал» — «Барселона». Но мы не просто хотим играть, мы хотим побеждать», — приводит слова Мбаппе официальный сайт клуба.

После 10 сыгранных туров в чемпионате Испании «Реал» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Барселона», у которой 22 очка, располагается на втором месте.