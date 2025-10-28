Криштопанс вернулся в национальную сборную после нескольких отборочных циклов и поможет команде в предварительных квалификационных матчах чемпионата мира 2027 года. В настоящее время сборная Латвии проводит тренировки в Добеле, после чего отправится на игры в Люксембург.

«Всегда приятно вернуться домой. Пока у нас был только один тренировочный день, поэтому нужно ещё немного времени, чтобы привыкнуть. Главные здесь, конечно, тренеры, а я — чтобы помочь команде. У меня нет чётко определённой роли — что скажут тренеры, то и буду делать», — цитирует Криштопанса ЛФГ.

«Ранее у сборной был неудачный опыт игр с Люксембургом, поэтому к предстоящим матчам отношусь очень серьёзно. Легко не будет — после долгого перерыва и в очень короткий срок команде нужно сыграться. Придётся использовать какие-то хитрости и максимально сконцентрироваться, чтобы добиться нужного результата», — добавил Криштопанс.

В расширенный список кандидатов вошли 32 игрока, но к предстоящим матчам сейчас готовятся 18.

Главному тренеру сборной Марготсу Валковскису будут помогать тренер вратарей Андрис Молотанов, а также латвиец, выступавший за сборную Исландии, Александр Петерсон.

Расширенный состав мужской сборной Латвии по гандболу:

Вратари: – Ритвар Путра («Tenax» Добеле) – Ник Лагзда («Chenois Geneve», Швейцария) – Лаурис Матисанс («Latgols»)

Левые крайние: – Ричард Юзупс («Tenax» Добеле) – Кристер Сухарев («Tenax» Добеле)

Левые полусредние: – Янис Павел Валковскис («2000 Coburg», Германия) – Леонард Валковскис («2000 Coburg», Германия) – Эмил Курземниекс («Tenax» Добеле) – Эйнар Борисов («Latgols»)

Линейные игроки: – Евгений Рогонов («Villa de Aranda», Испания) – Артур Мейкшанс («Serviti» Пылва, Эстония)

Разыгрывающие: – Эндиc Кушнерс («Hordur Isafjordur», Исландия) – Раул Эрленд Серафимович («Stralsunder», Германия)

Правые полусредние: – Дайнис Криштопанс («Melsungen», Германия) – Валдис Калниньш (ASK/MSĢ) – Крист Видзис (ASK/MSĢ)

Правые крайние: – Никита Панченко («Tenax» Добеле) – Мартиньш Мисулис («Tenax» Добеле)