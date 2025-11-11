Городской совет Милана одобрил продажу арены футбольным клубам «Интер» и «Милан», которые проводят на ней свои домашние матчи. Решение стало ключевым шагом к сносу действующей арены и строительству новой.

Строить новую арену планируют на нынешней парковке – работы начнутся в 2027 г. и продолжатся до 2031-го. После открытия нового стадиона «Сан-Сиро» демонтируют на 90%, оставив лишь 10% «на память».

«Сан-Сиро», построенный в 1926 г., видел много исторических событий. На нем проходили матчи чемпионатов мира 1934 и 1990 гг., чемпионата Европы-1980, финалы Кубка европейских чемпионов (1965, 1970) и Лиги чемпионов (2001, 2006).

Но, несмотря на свою легендарность, стадион безнадежно устарел – последняя крупная реконструкция проводилась еще в 1984 г., а очередная реставрация, по расчетам, была бы настолько дорогой, что оказалось выгоднее снести арену и построить новую. Именно такой вариант с выкупом земли для строительства предложили властям города «Интер» и «Милан», которые сейчас арендуют «Сан-Сиро».

Клубы уже давно недовольны тем, что играют на устаревшем и к тому же не принадлежащем им стадионе. При этом городские власти понимают, что «Сан-Сиро», по сути, не нужен никому, кроме двух клубов – муниципалитет не потянет обслуживание, а других желающих арендаторов нет. Поэтому на фоне заявлений «Интера» и «Милана» о возможном переезде из города и перспективы остаться с пустующим стадионом решение городского совета во многом было предопределено.