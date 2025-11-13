Первая ракетка Арина Соболенко дала большое интервью известному журналисту Александру Соколовского. Из разговора по душам мы выбрали самое интересное.
Ненавидит пересматривать матчи
«Я не люблю смотреть на себя на корте, потому что до сих пор не могу привыкнуть к себе на корте. В моменте я не переживаю за то, какая я, за свои эмоции – я просто работаю и знаю, что мне нужно делать, чтобы выиграть.
Но после матча смотреть на себя, на свои взгляды, слушать свои слова или речи, которые я бросаю в сторону команды – я просто не могу, мне становится стыдно. Да я даже не могу слушать, как я выдыхаю. Сразу прошу выключить звук.
Поэтому мои матчи смотрит специалист, которые все анализирует и присылает моей команде. Команда все это обрабатывает. Да и у меня все в голове свежее, мне не надо пересматривать.
Конечно, для каких-то тонких моментов я могу посмотреть. Естественно. Но у команды уже есть полная картина, они мне приносят, мы обсуждаем, в чем-то соглашаемся, приходим к единому мнению и идем работать».
Когда начинает психовать на корте
«У меня в голове есть четкое понимание того, на что я способна. Я знаю все свои сильные стороны. А слабых нет (смеется). Нет, их я тоже знаю.
И я здраво оцениваю, что на корте мне надо сделать то-то, то-то и то-то. И быть готовой к тому-то, тому-то и тому-то.
Если матч не складывается, у меня уже нет такого, как в юношестве: все, это конец, я проиграю, жизнь кончена. Нет, я думаю: ну окей, это все не работает, но у меня есть еще вот это. Это не работает – есть вот это. Это не работает – иду ва-банк.
Мне мешает, когда я выхожу с настроем: «Да я выиграю. Я самая сильная». Мне больше помогает понимание того, через что я прошла, что я сильная и могу справиться с любыми моментами, которые могут пойти не так. Я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему.
А когда я иду на корт с мыслью, что сейчас выиграю – тогда и случаются все психозы.
У меня реально классная команда, они меня знают с детства, знают все мои эмоциональные заскоки, женский организм. Я могу сорваться на тренировке, но они просто не принимают это близко к сердцу, понимают, что, например, я от усталости уже не соображаю.
Ради тенниса пожертвовала беззаботной юностью
«Я считаю, что если ты не атлет, то нужно тусить, веселиться и проходить через эти неадекватные истории. Просто чтобы потом забыть, и лет с 20 тебе этого уже не хотелось – и можно было строить базу, обеспечивать семью, устраивать жизнь.
Спортсмены просто взрослеют быстрее. Мы с раннего возраста гонимся за целью, у нас турниры с 8 лет по факту.
Сейчас я могу поехать на Миконос повеселиться. Но у меня и веселье более здравое, мне не нужны ночи до утра. Мне классно посидеть в пляжном клубе с эспрессо мартини или текилой, вкусно покушать и поехать спать. Мне так по кайфу.
Я не жалею об упущенных безбашенных историях. Честно говорю – я каждый день просыпаюсь и думаю: боже, спасибо за эту жизнь».
**2022 год – самый тяжелый в жизни и карьере **
«Игровые проблемы навалились на ситуацию в мире. И помимо хейта, что ты подать не можешь, наваливается хейт из-за ситуации. Это было ужасно. Я не знаю, как я вообще не вылетела из десятки, не ушла в депрессию.
Мне было стыдно выходить на матчи. Так стыдно. Я думала: «Боже, люди, пожалуйста, не покупайте билеты». Мне было стыдно за себя, было обидно за команду. Я была игроком топ-10, и зрители хотели видеть теннис, шоу, что-то классное. А они приходят и видят, как человек сходит с ума на корте. Плюс про тебя еще пишут постоянно что-то.
Сейчас я на это смотрю и, наверное, может быть, даже радуюсь, что через это прошла. Я стала более открыта к новому – потому что не боялась потерять старое. И очень многие люди – даже не из тенниса и не из спорта – говорили мне, что я помогла им быть сильными, проходить через тяжелые ситуации.
Я всегда хочу помогать людям, вдохновлять, быть хорошим примером. Иногда быть плохим примером, как не надо делать».
За что ценит статус первой ракетки мира
«Кайфово иногда, когда тебе нужно где-то что-то забронировать, куда-то втиснуться. Команда такая говорит: «Слушайте, ну это первая ракетка мира». Красиво же звучит!
Вторую ракетку мира могут и в очереди оставить. А первую пропускают».
А за что любит Серену Уильямс и Марию Шарапову?
«Когда Серена играла матч и вроде бы что-то шло не так, как она хочет, на лице все равно было написано: «Не дождетесь. Не сегодня». И то, как она доминировала в туре – это, конечно, сила.
Шарапова просто всегда казалось такой красивой, сильной, модной. Это просто красота тенниса. Не то чтобы Серена некрасивая. Они обе иконы тенниса. Они делали теннис красивым. Они и Курникова».
**Она – сильная и успешная. Ее парень – преуспевающий бизнесмен Георгиос Франгулис. Как строятся отношения? **
«Повезло, что у него бизнес по всему миру и всегда находятся моменты, которые ему нужно делать. Грубо говоря, сейчас он скорее подстроил свой график под мой. Он говорит своей команде, где он будет, и занимается вещами, которые можно решить в каждой стране. Плюс он постоянно на телефоне, на созвонах и так далее.
Мне повезло. Потому что я уже не смогу строить отношения на расстоянии. У меня уже нет в них веры.
Дома я вообще превращаюсь в котенка: только не обижайте меня. И спокойно ухожу на второй план. Хотя, конечно, есть моменты, когда нужно отстаивать свои интересы, свое видение. Что-то ты не готова менять.
Он тоже довольно сильный человек, тоже эмоциональный. И нам лучше не эмоционировать вдвоем. Может быть и ядерная бомба. Я не хочу проверять».
А когда детки?
«В 18 лет я думала, что к 25 выиграю все, что хочу, потом рожу, вернусь и продолжу выигрывать. Мне исполнилось 25, я кое-что выиграла, но отложила все до лет 27-28. Сейчас мне 27 – опять переносим.
Я хочу по максимуму реализоваться в своем спорте и посмотреть, как далеко я могу зайти. Сейчас у меня есть ориентировочный план – с возможностью переноса. Хотелось бы лет через пять попробовать завести семью. А потом, возможно, попробовать вернуться.
Если бы я могла, я бы завела детей уже сейчас. Я очень люблю детей, а дети вроде бы любят меня. Но у меня в приоритете карьера.
В теннисе есть несколько примеров, когда женщины возвращались после родов – та же Серена сыграла в четырех финалах «Большого шлема». Но пока никто не возвращался на свой прежний уровень».
