Ненавидит пересматривать матчи

«Я не люблю смотреть на себя на корте, потому что до сих пор не могу привыкнуть к себе на корте. В моменте я не переживаю за то, какая я, за свои эмоции – я просто работаю и знаю, что мне нужно делать, чтобы выиграть.

Но после матча смотреть на себя, на свои взгляды, слушать свои слова или речи, которые я бросаю в сторону команды – я просто не могу, мне становится стыдно. Да я даже не могу слушать, как я выдыхаю. Сразу прошу выключить звук.

Поэтому мои матчи смотрит специалист, которые все анализирует и присылает моей команде. Команда все это обрабатывает. Да и у меня все в голове свежее, мне не надо пересматривать.

Конечно, для каких-то тонких моментов я могу посмотреть. Естественно. Но у команды уже есть полная картина, они мне приносят, мы обсуждаем, в чем-то соглашаемся, приходим к единому мнению и идем работать».

Когда начинает психовать на корте

«У меня в голове есть четкое понимание того, на что я способна. Я знаю все свои сильные стороны. А слабых нет (смеется). Нет, их я тоже знаю.

И я здраво оцениваю, что на корте мне надо сделать то-то, то-то и то-то. И быть готовой к тому-то, тому-то и тому-то.

Если матч не складывается, у меня уже нет такого, как в юношестве: все, это конец, я проиграю, жизнь кончена. Нет, я думаю: ну окей, это все не работает, но у меня есть еще вот это. Это не работает – есть вот это. Это не работает – иду ва-банк.

Мне мешает, когда я выхожу с настроем: «Да я выиграю. Я самая сильная». Мне больше помогает понимание того, через что я прошла, что я сильная и могу справиться с любыми моментами, которые могут пойти не так. Я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему.

А когда я иду на корт с мыслью, что сейчас выиграю – тогда и случаются все психозы.

У меня реально классная команда, они меня знают с детства, знают все мои эмоциональные заскоки, женский организм. Я могу сорваться на тренировке, но они просто не принимают это близко к сердцу, понимают, что, например, я от усталости уже не соображаю.

Ради тенниса пожертвовала беззаботной юностью

«Я считаю, что если ты не атлет, то нужно тусить, веселиться и проходить через эти неадекватные истории. Просто чтобы потом забыть, и лет с 20 тебе этого уже не хотелось – и можно было строить базу, обеспечивать семью, устраивать жизнь.

Спортсмены просто взрослеют быстрее. Мы с раннего возраста гонимся за целью, у нас турниры с 8 лет по факту.

Сейчас я могу поехать на Миконос повеселиться. Но у меня и веселье более здравое, мне не нужны ночи до утра. Мне классно посидеть в пляжном клубе с эспрессо мартини или текилой, вкусно покушать и поехать спать. Мне так по кайфу.

Я не жалею об упущенных безбашенных историях. Честно говорю – я каждый день просыпаюсь и думаю: боже, спасибо за эту жизнь».

**2022 год – самый тяжелый в жизни и карьере **

«Игровые проблемы навалились на ситуацию в мире. И помимо хейта, что ты подать не можешь, наваливается хейт из-за ситуации. Это было ужасно. Я не знаю, как я вообще не вылетела из десятки, не ушла в депрессию.

Мне было стыдно выходить на матчи. Так стыдно. Я думала: «Боже, люди, пожалуйста, не покупайте билеты». Мне было стыдно за себя, было обидно за команду. Я была игроком топ-10, и зрители хотели видеть теннис, шоу, что-то классное. А они приходят и видят, как человек сходит с ума на корте. Плюс про тебя еще пишут постоянно что-то.

Сейчас я на это смотрю и, наверное, может быть, даже радуюсь, что через это прошла. Я стала более открыта к новому – потому что не боялась потерять старое. И очень многие люди – даже не из тенниса и не из спорта – говорили мне, что я помогла им быть сильными, проходить через тяжелые ситуации.

Я всегда хочу помогать людям, вдохновлять, быть хорошим примером. Иногда быть плохим примером, как не надо делать».

За что ценит статус первой ракетки мира

«Кайфово иногда, когда тебе нужно где-то что-то забронировать, куда-то втиснуться. Команда такая говорит: «Слушайте, ну это первая ракетка мира». Красиво же звучит!

Вторую ракетку мира могут и в очереди оставить. А первую пропускают».

А за что любит Серену Уильямс и Марию Шарапову?

«Когда Серена играла матч и вроде бы что-то шло не так, как она хочет, на лице все равно было написано: «Не дождетесь. Не сегодня». И то, как она доминировала в туре – это, конечно, сила.

Шарапова просто всегда казалось такой красивой, сильной, модной. Это просто красота тенниса. Не то чтобы Серена некрасивая. Они обе иконы тенниса. Они делали теннис красивым. Они и Курникова».

**Она – сильная и успешная. Ее парень – преуспевающий бизнесмен Георгиос Франгулис. Как строятся отношения? **

«Повезло, что у него бизнес по всему миру и всегда находятся моменты, которые ему нужно делать. Грубо говоря, сейчас он скорее подстроил свой график под мой. Он говорит своей команде, где он будет, и занимается вещами, которые можно решить в каждой стране. Плюс он постоянно на телефоне, на созвонах и так далее.

Мне повезло. Потому что я уже не смогу строить отношения на расстоянии. У меня уже нет в них веры.

Дома я вообще превращаюсь в котенка: только не обижайте меня. И спокойно ухожу на второй план. Хотя, конечно, есть моменты, когда нужно отстаивать свои интересы, свое видение. Что-то ты не готова менять.

Он тоже довольно сильный человек, тоже эмоциональный. И нам лучше не эмоционировать вдвоем. Может быть и ядерная бомба. Я не хочу проверять».

А когда детки?

«В 18 лет я думала, что к 25 выиграю все, что хочу, потом рожу, вернусь и продолжу выигрывать. Мне исполнилось 25, я кое-что выиграла, но отложила все до лет 27-28. Сейчас мне 27 – опять переносим.

Я хочу по максимуму реализоваться в своем спорте и посмотреть, как далеко я могу зайти. Сейчас у меня есть ориентировочный план – с возможностью переноса. Хотелось бы лет через пять попробовать завести семью. А потом, возможно, попробовать вернуться.

Если бы я могла, я бы завела детей уже сейчас. Я очень люблю детей, а дети вроде бы любят меня. Но у меня в приоритете карьера.

В теннисе есть несколько примеров, когда женщины возвращались после родов – та же Серена сыграла в четырех финалах «Большого шлема». Но пока никто не возвращался на свой прежний уровень».

