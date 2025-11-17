Baltijas balss logotype
Эрлинг Холанд — о квалификации на ЧМ-2026: это начало чего-то большого для Норвегии 0 122

Спорт
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эрлинг Холанд — о квалификации на ЧМ-2026: это начало чего-то большого для Норвегии

Нападающий Эрлинг Холанд прокомментировал выход сборной Норвегии на чемпионат мира 2026 года.

Норвежская команда обеспечила себе место в финальной стадии турнира после того, как в заключительном матче отборочного этапа в гостях разгромила сборную Италии со счетом 4:1.

«Я счастлив, но еще больше чувствую облегчение. Ощущается огромный груз ответственности, но это весело. Мы подобрали ключ и прибавили в индивидуальном плане. Заметно прогрессировали такие футболисты, как Нуса и Бобб, который теперь выходит в старте в «Ман Сити». Чувствую, что это начало чего-то большого.

Тот факт, что мы можем приехать сюда и победить 4:1, показывает, какие мы непредсказуемые. И это здорово, пусть все знают», — приводит слова Холанда пресс-служба УЕФА.

#УЕФА #футбол #Италия #Норвегия #спорт #сборная
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
