Норвежская команда обеспечила себе место в финальной стадии турнира после того, как в заключительном матче отборочного этапа в гостях разгромила сборную Италии со счетом 4:1.

«Я счастлив, но еще больше чувствую облегчение. Ощущается огромный груз ответственности, но это весело. Мы подобрали ключ и прибавили в индивидуальном плане. Заметно прогрессировали такие футболисты, как Нуса и Бобб, который теперь выходит в старте в «Ман Сити». Чувствую, что это начало чего-то большого.

Тот факт, что мы можем приехать сюда и победить 4:1, показывает, какие мы непредсказуемые. И это здорово, пусть все знают», — приводит слова Холанда пресс-служба УЕФА.