Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему считает Эрлинга Холанда инопланетянином 0 266

Спорт
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему считает Эрлинга Холанда инопланетянином

Итальянский вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о своем одноклубнике Эрлинге Холанде.

В минувшее воскресенье Доннарумма пропустил два гола от форварда в отборочном матче ЧМ-2026 между Италией и Норвегией (1:4).

«Эрлинг — потрясающий парень, такой спокойный, любит свою семью, любит проводить с ней время. Мы нашли с ним общий язык. Даже когда играли друг против друга, то поддерживали связь, и часто общались даже после матчей.

Потом, когда у меня появилась возможность приехать сюда, он написал мне. Он сильно настаивал на том, чтобы я приехал. И я очень благодарен ему за это. Эрлинг действительно отличный друг, и хорошо, что я играю с ним, ведь играть против него очень сложно! Он инопланетянин!» — сказал Доннарумма в интервью Sky Sport.

Читайте нас также:
#футбол #Италия #Норвегия #интервью #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео