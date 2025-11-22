В минувшее воскресенье Доннарумма пропустил два гола от форварда в отборочном матче ЧМ-2026 между Италией и Норвегией (1:4).

«Эрлинг — потрясающий парень, такой спокойный, любит свою семью, любит проводить с ней время. Мы нашли с ним общий язык. Даже когда играли друг против друга, то поддерживали связь, и часто общались даже после матчей.

Потом, когда у меня появилась возможность приехать сюда, он написал мне. Он сильно настаивал на том, чтобы я приехал. И я очень благодарен ему за это. Эрлинг действительно отличный друг, и хорошо, что я играю с ним, ведь играть против него очень сложно! Он инопланетянин!» — сказал Доннарумма в интервью Sky Sport.