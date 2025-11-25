Baltijas balss logotype
Мбаппе выругался в адрес судьи в матче с «Эльче»: «Грязный ублюдок» 0 131

Спорт
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мбаппе выругался в адрес судьи в матче с «Эльче»: «Грязный ублюдок»
ФОТО: пресс-фото

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе выругался в адрес арбитра в матче с «Эльче» (2:2) в 13-м туре чемпионата Испании.

Как сообщает RMC Sport, после финального свистка форвард начал спорить с судьей Франсиско Маэсо, за что получил желтую карточку. После этого Мбаппе развернулся и дважды сказал по-французски: «грязный ублюдок».

Сообщается, что нападающий «Реала» был недоволен тем, что судья завершил игру сразу по истечении 8 добавленных минут, несмотря на паузу в связи с оказанием медицинской помощи голкиперу «Эльче» Иньяки Пенье.

Как отмечает RMC Sport, Мбаппе может получить длительную дисквалификацию, если делом займется дисциплинарный комитет.

«Реал» после 13 туров Ла лиги набрал 32 очка и занимает первое место в таблице.

Читайте нас также:
#футбол #Ла Лига
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
