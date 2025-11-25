Baltijas balss logotype
У иностранцев в чемпионате Тайваня огромная роль - латвийский баскетболист Пасечник 0 115

Спорт
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: У иностранцев в чемпионате Тайваня огромная роль - латвийский баскетболист Пасечник
ФОТО: LETA

Иностранные игроки играют огромную роль в баскетбольном чемпионате Тайваня, особенно высококлассные баскетболисты на позиции «больших», заявил в разговоре с журналистами центровой сборной Латвии Анжей Пасечник, пишет LETA.

Сборная Латвии начнёт квалификацию к чемпионату мира 2027 года 28 ноября домашним матчем против Нидерландов, а 1 декабря сыграет в Вене против Австрии. Под руководством Луки Банки Пасечник в последние пару лет за сборную не играл, но после того как Сито Алонсо возглавил национальную команду, центровой вернулся в состав.

«Я очень рад и у меня много энергии. Так как меня не было в сборной какое-то время, я приехал с очень свежими эмоциями, — сказал Пасечник, отметив, что Алонсо выразил желание видеть баскетболиста в команде. - У каждого тренера свои особенности, и сейчас другой состав. Подготовка очень короткая, в команде много новых игроков. Будет интересно, но непросто».

«Мне повезло, потому что ещё летом я первым сообщил в новой команде, что, если меня вызовут, я хочу присоединиться к сборной. Одному моему товарищу по команде, который тоже хотел сыграть за свою сборную, не разрешили», — поделился Пасечник.

Он не назвал конкретную причину, по которой в последние годы не попадал в список кандидатов Банки, однако не отрицал, что по крайней мере этим летом это было и его собственное решение. «Просто выбрал не играть», — признался центровой.

Летом Пасечник присоединился к тайваньскому клубу «Hsinchu Lioneers». Оценивая чемпионат Тайваня, он отметил, что противодействие со стороны соперников на площадке серьёзное.

«В Азии местные игроки в среднем ниже ростом, поэтому все иностранцы — "большие", и клубы стараются привлекать очень качественных легионеров. У иностранцев огромная роль, поэтому это не прогулка», — пояснил Пасечник, добавив, что в Тайване команды стараются интегрировать европейский и американский стиль баскетбола.

В пятницу свой последний матч за сборную Латвии проведёт её капитан Дайрис Бертанс, которого Пасечник назвал достойным примером.

«Профессионализм — он очень заботится о своём теле. Надеюсь, он продолжит играть и подавать пример молодым игрокам», — сказал Пасечник.

Латвийцы начнут борьбу за путёвку на финальный турнир чемпионата мира, который пройдёт в Катаре, в отборочной группе F европейской зоны, дважды сыграв с командами Нидерландов, Польши и Австрии.

Три лучшие команды группы F, сохранив результаты всех игр, во втором этапе объединятся с тремя сильнейшими сборными группы E (Германия, Хорватия, Израиль, Кипр). Три лучшие команды по итогам второго этапа получат право сыграть в финальном турнире чемпионата мира.

