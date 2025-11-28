На чемпионат мира по футболу – 2026, который пройдет в 16 городах США, Канады и Мексики, уже раскуплено около 16% всех билетов, сообщили организаторы.

Самые дорогие билеты на турнир, по разным данным, стоят $6730.

Такую сумму максимум нужно выложить, чтобы попасть на финал чемпионата мира. Но есть билеты на финал и по $2030. Увидеть матчи группового этапа соревнований можно дешевле – от $60 до $620.

Общее ожидаемое количество доступных билетов оценивается примерно в 6,2 млн штук.