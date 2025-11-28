Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сколько стоит билет на чемпионат мира по футболу 2026 года? 0 239

Спорт
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сколько стоит билет на чемпионат мира по футболу 2026 года?

На чемпионат мира по футболу – 2026, который пройдет в 16 городах США, Канады и Мексики, уже раскуплено около 16% всех билетов, сообщили организаторы.

Самые дорогие билеты на турнир, по разным данным, стоят $6730.

Такую сумму максимум нужно выложить, чтобы попасть на финал чемпионата мира. Но есть билеты на финал и по $2030. Увидеть матчи группового этапа соревнований можно дешевле – от $60 до $620.

Общее ожидаемое количество доступных билетов оценивается примерно в 6,2 млн штук.

Читайте нас также:
#футбол #США #цены #спорт #чемпионат мира #Канада #мексика #билеты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: После неудачи в Лиге конференций уволен главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский и все его помощники
Изображение к статье: Названы 11 игроков, с которыми ближайшим летом может расстаться «МЮ», чтобы «освежить состав»
Изображение к статье: Арне Слот сохранит пост главного тренера «Ливерпуля», но при одном условии
Изображение к статье: «Вашингтон» победил «Виннипег», Овечкин забросил одну шайбу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео