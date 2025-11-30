29 ноября 2025 года в шведском Эстерсунде стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону. Представляем расписание этапов.

1 этап: Эстерсунд (Швеция), 29 ноября – 7 декабря 2025 года;

2 этап: Хохфильцен (Австрия), 12 – 14 декабря 2025 года;

3 этап: Анси (Франция), 18 – 21 декабря 2025 года;

4 этап: Оберхоф (Германия), 8 – 11 января 2026 года;

5 этап: Рупольдинг (Германия), 14 – 18 января 2026 года;

6 этап: Нове-Место (Чехия), 22 – 25 января 2026 года;

7 этап: Контиолахти (Финляндия), 5 – 8 марта 2026 года;

8 этап: Отепя (Эстония), 12 – 15 марта 2026 года;

9 этап: Осло-Холменколлен (Норвегия), 19 – 22 марта 2026 года.

В прошлом сезоне общий зачёт у мужчин выиграл Стурла Холм Лагрейд из Норвегии, у женщин в зачёте первой стала Франциска Пройсс из Германии.