Самуэльссон и Халварссон победили в сингл-миксте на первом этапе Кубка мира 0 87

Спорт
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самуэльссон и Халварссон победили в сингл-миксте на первом этапе Кубка мира

Шведы Себастьян Самуэльссон и Элла Халварссон выиграли одиночную смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Они преодолели дистанцию за 35 минут и 12,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона.

Серебро завоевали норвежцы, бронзу — французы. Латвийский дуэт (Биркенталс, Вольфа) финишировал на 14-ом месте.

Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд, Швеция. Сингл-микст

  1. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Элла Халварссон) — 35.12,1 (0+4)

  2. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Марен Киркеэйде) — 19,1 (0+6)

  3. Франция (Фабьен Клод, Камиль Бене) — 37,3 (1+6)

Сборная Франции в составе Эмильена Жаклена, Эрика Перро, Жюстин Брезаз-Буше и Лу Жанмонно в Эстерсунде выиграла смешанную эстафету с результатом 1:05.16,5 (0+6).

Второй стала Италия, третьей — Норвегия. У команды Латвии - 21-я позиция.

Смешанная эстафета

  1. Франция (Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Брезаз-Буше, Лу Жанмонно) — 1:05.16,5 (0+6)

  2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — 25,2 (0+8)

  3. Норвегия (Эндре Стремсхайм, Йохан-Олав Ботн, Каролине Кноттен, Ингрид Тандревольд) — 1.05,3 (1+7)

#Франция #биатлон #Норвегия #Швеция #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

