Шведы Себастьян Самуэльссон и Элла Халварссон выиграли одиночную смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Они преодолели дистанцию за 35 минут и 12,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона.

Серебро завоевали норвежцы, бронзу — французы. Латвийский дуэт (Биркенталс, Вольфа) финишировал на 14-ом месте.

Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд, Швеция. Сингл-микст

Швеция (Себастьян Самуэльссон, Элла Халварссон) — 35.12,1 (0+4) Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Марен Киркеэйде) — 19,1 (0+6) Франция (Фабьен Клод, Камиль Бене) — 37,3 (1+6)

Сборная Франции в составе Эмильена Жаклена, Эрика Перро, Жюстин Брезаз-Буше и Лу Жанмонно в Эстерсунде выиграла смешанную эстафету с результатом 1:05.16,5 (0+6).

Второй стала Италия, третьей — Норвегия. У команды Латвии - 21-я позиция.

Смешанная эстафета