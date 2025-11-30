Шведы Себастьян Самуэльссон и Элла Халварссон выиграли одиночную смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Они преодолели дистанцию за 35 минут и 12,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона.
Серебро завоевали норвежцы, бронзу — французы. Латвийский дуэт (Биркенталс, Вольфа) финишировал на 14-ом месте.
Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд, Швеция. Сингл-микст
-
Швеция (Себастьян Самуэльссон, Элла Халварссон) — 35.12,1 (0+4)
-
Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Марен Киркеэйде) — 19,1 (0+6)
-
Франция (Фабьен Клод, Камиль Бене) — 37,3 (1+6)
Сборная Франции в составе Эмильена Жаклена, Эрика Перро, Жюстин Брезаз-Буше и Лу Жанмонно в Эстерсунде выиграла смешанную эстафету с результатом 1:05.16,5 (0+6).
Второй стала Италия, третьей — Норвегия. У команды Латвии - 21-я позиция.
Смешанная эстафета
-
Франция (Эмильен Жаклен, Эрик Перро, Жюстин Брезаз-Буше, Лу Жанмонно) — 1:05.16,5 (0+6)
-
Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — 25,2 (0+8)
-
Норвегия (Эндре Стремсхайм, Йохан-Олав Ботн, Каролине Кноттен, Ингрид Тандревольд) — 1.05,3 (1+7)
