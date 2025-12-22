Согласно опросу, проведенному изданием Marca, 86 процентов болельщиков «Реала» считают, что лучшим решением будет продажа нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, поскольку его положение в клубе безвозвратно скомпрометировано.

Скандал вокруг 25-летнего футболиста разгорелся во время матча 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» одержал победу над «Севильей» со счетом 2:0.

Вечер был омрачен поведением бразильского нападающего. Освистанный после замены в конце игры, бразилец сменил свою фотографию профиля в социальных сетях на снимок в футболке сборной Бразилии, что еще больше накалило обстановку.