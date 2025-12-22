Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Около 86 процентов болельщиков мадридского «Реала» выступают за продажу Винисиуса 0 179

Спорт
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Около 86 процентов болельщиков мадридского «Реала» выступают за продажу Винисиуса

Согласно опросу, проведенному изданием Marca, 86 процентов болельщиков «Реала» считают, что лучшим решением будет продажа нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, поскольку его положение в клубе безвозвратно скомпрометировано.

Скандал вокруг 25-летнего футболиста разгорелся во время матча 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» одержал победу над «Севильей» со счетом 2:0.

Вечер был омрачен поведением бразильского нападающего. Освистанный после замены в конце игры, бразилец сменил свою фотографию профиля в социальных сетях на снимок в футболке сборной Бразилии, что еще больше накалило обстановку.

Читайте нас также:
#футбол #социальные сети #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Артис Аболс после поражения от Швеции: Я ожидал большего. Разочарование — в себе самом
Изображение к статье: Шевиц-Микельшевиц и Крастс в Сигулде одержали первую победу в карьере
Изображение к статье: Серкин – лучший на вбрасываниях после пяти матчей молодежного чемпионата мира
Изображение к статье: Семенистая вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Окленде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Латвии риску бедности подвергаeтся половина женщин старше 65
Наша Латвия
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео