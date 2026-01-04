Baltijas balss logotype
L’Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года. Чем примечателен состав? 0 126

Спорт
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: L’Equipe составил символическую сборную лучших игроков 2025 года. Чем примечателен состав?

Французское издание L’Equipe составило символическую сборную лучших игроков 2025 года.

В нее вошли сразу восемь футболистов «ПСЖ».

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», «Манчестер Сити»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Вильям Пачо («ПСЖ»), Вильям Салиба («Арсенал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»).

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»), Жоау Невеш («ПСЖ»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).

Тренер: Луис Энрике.

В минувшем сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. Также французский гранд дошёл до финала клубного чемпионата мира и взял Суперкубок УЕФА.

#футбол #спорт #лига чемпионов
