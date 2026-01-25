Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии 2026 года американцу Лёрнеру Тьену в трёх сетах со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

Матч длился 1 час 40 минут. Медведев сделал шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один единственный брейк-поинт. Его соперник пять раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и успешно использовал 7 из 10 брейк-поинтов.

В четвертьфинале Лёрнер Тьен сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии проходят с 18 января по 1 февраля.