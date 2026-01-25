Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Даниил Медведев проиграл Тьену в четвёртом круге Australian Open – 2026 1 146

Спорт
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Даниил Медведев проиграл Тьену в четвёртом круге Australian Open – 2026

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии 2026 года американцу Лёрнеру Тьену в трёх сетах со счётом 4:6, 0:6, 3:6.

Матч длился 1 час 40 минут. Медведев сделал шесть эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один единственный брейк-поинт. Его соперник пять раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и успешно использовал 7 из 10 брейк-поинтов.

В четвертьфинале Лёрнер Тьен сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии проходят с 18 января по 1 февраля.

×
Читайте нас также:
#теннис #спорт
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пресс-фото
Изображение к статье: Роналду
Иконка видео
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео