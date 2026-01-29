Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Телевидение Латвии будет «вырезать» выступления спортсменов РФ и Беларуси на Зимней Олимпиаде 1 572

Спорт
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Телевидение Латвии будет «вырезать» выступления спортсменов РФ и Беларуси на Зимней Олимпиаде
ФОТО: LETA

Во время предстоящих Зимних Олимпийских игр Латвийское общественное медиа (LSM) не будет освещать участие в них спортсменов из России и Беларуси, сообщила агентству LETA руководитель корпоративных коммуникаций LSM Райна Анна Лочмеле.

Она пояснила, что это предусмотрено внутренними редакционными рекомендациями, разработанными LSM. В контенте LSM не будет информации о достижениях и результатах спортсменов из стран-агрессоров, а также не будут транслироваться их индивидуальные выступления. Во время прямых трансляций, когда будут проходить такие выступления, вместо них будет показываться альтернативный контент, например, самореклама или интервью с латвийскими спортсменами.

В исключительных случаях, когда формат соревнований или ход событий не позволяет полностью избежать упоминания этих спортсменов, или если существует иная редакционно обоснованная причина, спортсмены из России и Беларуси будут чётко обозначены как представители стран-агрессоров, указала Лочмеле.

Она также подчеркнула, что рекомендации разработаны с учётом различных возможных сценариев соревнований и при необходимости могут быть уточнены.

«Главная задача LSM — всесторонне освещать Зимние Олимпийские игры для латвийской аудитории: с прямыми трансляциями, оперативными новостями, студийными передачами, аналитическими обзорами, а также разнообразным оригинальным контентом на телевидении, радио и цифровых платформах», — отметила Лочмеле.

Ранее сообщалось, что и телеканалы TV3 Group не будут информировать своих зрителей об участии спортсменов из стран-агрессоров, выступающих под нейтральным флагом, на предстоящей Зимней Олимпиаде. Об этом агентству LETA сообщил директор спортивных программ Go3 Том Цирценис.

Как известно, в сентябре прошлого года Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо под нейтральным флагом.

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) не согласен с этим решением МОК, считая любое участие спортсменов, связанных со странами-агрессорами, в международных соревнованиях преждевременным и несоответствующим духу и формату Олимпийских игр.

В то же время для обеспечения участия латвийских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде, а также других международных состязаниях, ЛОК разработал для спортсменов и членов латвийской делегации специальные рекомендации по взаимодействию с такими участниками.

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

×
Читайте нас также:
#Латвия #спорт #телевидение #телеканал #Беларусь #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
1
1
2
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пресс-фото
Изображение к статье: Роналду
Иконка видео
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео