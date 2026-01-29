Во время предстоящих Зимних Олимпийских игр Латвийское общественное медиа (LSM) не будет освещать участие в них спортсменов из России и Беларуси, сообщила агентству LETA руководитель корпоративных коммуникаций LSM Райна Анна Лочмеле.

Она пояснила, что это предусмотрено внутренними редакционными рекомендациями, разработанными LSM. В контенте LSM не будет информации о достижениях и результатах спортсменов из стран-агрессоров, а также не будут транслироваться их индивидуальные выступления. Во время прямых трансляций, когда будут проходить такие выступления, вместо них будет показываться альтернативный контент, например, самореклама или интервью с латвийскими спортсменами.

В исключительных случаях, когда формат соревнований или ход событий не позволяет полностью избежать упоминания этих спортсменов, или если существует иная редакционно обоснованная причина, спортсмены из России и Беларуси будут чётко обозначены как представители стран-агрессоров, указала Лочмеле.

Она также подчеркнула, что рекомендации разработаны с учётом различных возможных сценариев соревнований и при необходимости могут быть уточнены.

«Главная задача LSM — всесторонне освещать Зимние Олимпийские игры для латвийской аудитории: с прямыми трансляциями, оперативными новостями, студийными передачами, аналитическими обзорами, а также разнообразным оригинальным контентом на телевидении, радио и цифровых платформах», — отметила Лочмеле.

Ранее сообщалось, что и телеканалы TV3 Group не будут информировать своих зрителей об участии спортсменов из стран-агрессоров, выступающих под нейтральным флагом, на предстоящей Зимней Олимпиаде. Об этом агентству LETA сообщил директор спортивных программ Go3 Том Цирценис.

Как известно, в сентябре прошлого года Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо под нейтральным флагом.

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) не согласен с этим решением МОК, считая любое участие спортсменов, связанных со странами-агрессорами, в международных соревнованиях преждевременным и несоответствующим духу и формату Олимпийских игр.

В то же время для обеспечения участия латвийских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде, а также других международных состязаниях, ЛОК разработал для спортсменов и членов латвийской делегации специальные рекомендации по взаимодействию с такими участниками.

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.