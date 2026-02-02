Baltijas balss logotype
Остапенко в первом круге турнира WTA 500 в Абу-Даби встречается с россиянкой Селехметьевой 0 188

Спорт
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остапенко в первом круге турнира WTA 500 в Абу-Даби встречается с россиянкой Селехметьевой
ФОТО: пресс-фото

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сегодня сыграет в первом круге одиночного разряда турнира WTA 500 в Абу-Даби против россиянки Оксаны Селехметьевой, пишет ЛЕТА.

Матч на первом по значимости корте начнётся не ранее 15:00 по латвийскому времени.

Остапенко посеяна под седьмым номером и занимает 24-е место в рейтинге WTA. Селехметьева, пробившаяся в основную сетку через два квалификационных раунда, находится на 101-й позиции.

Теннисистки встретятся на корте впервые. Победительница выйдет во второй круг, где сыграет с американкой Эшлин Крюгер (WTA 62) или чешкой Сарой Бейлек (WTA 89).

Остапенко участвует в турнире в Абу-Даби в третий раз. В прошлом году она проиграла уже в первом круге, уступив в двух сетах представительнице Туниса Онс Жабер. Для Селехметьевой это дебют на турнире в Абу-Даби.

Латвийская теннисистка также выступит в парном разряде вместе с чешкой Барборой Крейчиковой. В первом круге дуэт из Чехии и Латвии встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой и китаянкой Сюй Ифань.

Турнир в Абу-Даби проходит на кортах с жёстким покрытием и завершится в субботу.

#теннис #Латвия #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео