Усэйн Болт выразил готовность выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе 0 130

Спорт
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Усэйн Болт выразил готовность выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт признался, что доволен жизнью вне спорта. А также отреагировал на предложение принять участие в Олимпиаде-2028 в составе сборной Ямайки по крикету (этот вид спорта официально вернётся в программу Игр после исключения в 1900 году).

«Сейчас я забочусь о своей семье, друзьях, работе и участвую в благотворительной деятельности. Мне нравится наблюдать, как растут мои дети, и я надеюсь оставаться здоровым и счастливым ещё долгие годы.

Я с удовольствием завершил профессиональную спортивную карьеру. Я давно не играл в крикет, но, если меня позовут, я буду готов!» — приводит слова Болта Esquire.

#олимпиада #благотворительность #легкая атлетика #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
