Часть латвийских депутатов отвезут в полицию, другим расскажут о половом воспитании 4 1473

Дата публикации: 15.03.2026
Изображение к статье: Часть латвийских депутатов отвезут в полицию, другим расскажут о половом воспитании

Парламентариев познакомят с итогами работы стражей порядке в минувшем году.

Депутаты комиссии Сейма по обороне и внутренним делам проведут выездное заседание в Рижском пардаугавском управлении госполиции. Слуги народа ознакомятся с повседневной работой стражей порядка и заслушают отчет о работе Госполиции в минувшем году.

На выездное заседание отправятся и депутаты подкомиссии по всеобъемлющей обороне - видимо, слуг народа примет компания по производству дронов, поскольку в повестке дня выездного заседания заявлена тема создания, использования и развития технологий дронов.

Не менее интересное заседание ждет и депутатов подкомиссии по демографии, делам семьи и детей. Парламентариев познакомят с подготовленными экспертами рекомендациями в области... нравственного полового воспитания школьников.

На очередном заседании парламентской следственной комиссии по миграции будет обсуждаться проблематика гастарбайтеров - выполнение требований в этой сфере, соблюдение норм языкового и трудового законодательства.

#полиция #демография #миграция #гастарбайтеры #депутаты #госполиция #семья #дроны #дети
Автор - Абик Элкин
