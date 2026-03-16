Третья ракетка мира из Казахстана и двукратная победительница «мэйджоров» Елена Рыбакина уступила первой ракетке планеты и четырехкратной чемпионке турниров «Большого шлема» белоруске Арине Соболенко в финале хардового турнира категории ВТА-1000 в Индиан-Уэллсе — 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).

Поединок продолжался два часа и 34 минуты. Соболенко 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных.

Счет личных встреч соперниц теперь — 9-7 в пользу Арины.

Предыдущие два матча в этой паре остались за Рыбакиной: она одолела Соболенко сначала в финале Итогового турнира ВТА в Эр-Рияде (6:3, 7:6), а затем лишила ее еще одного титула, победив в драматичном финале Australian Open-2026 (6:4, 4:6, 6:4).

Для Соболенко титул в Индиан-Уэллсе второй в сезоне и 23-й в карьере. Это 10-й покорившийся ей «тысячник».