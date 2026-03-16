Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, взяв 25-й титул в карьере

Спорт
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, взяв 25-й титул в карьере

Четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал свой 25-й титул в профессиональной карьере.

Это произошло на турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где в финальном матче соревнования он одолел чемпиона US Open-2021, 11-й номер рейтинга россиянина Даниила Медведева.

Матч закончился победой итальянца со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Всего у Синнера шесть титулов на турнирах серии «Мастерс», четыре победы на ТБШ, два трофея на Итоговых турнирах ATP, а также по семь наград на соревнованиях ATP-500 и ATP-250. В текущем сезоне итальянец завоевал свой первый титул.

Читайте нас также:
#теннис #спорт #рейтинг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео