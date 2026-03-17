Во вторник, 17 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между португальским «Спортингом» и норвежским «Буде/Глимтом».

Клуб из Лиссабона совершил невероятный камбэк, отыгравшись после поражения со счетом 0:3 в первой встрече.

Спортинг — Буд/Глимт — 5:0

Голы: 1:0 — Гонсалу Инасиу (34). 2:0 — Гонсалвеш (61). 3:0 — Суарес (78, с пенальти). 4:0 — Араухо (92). 5:0 — Нел (121+).

Основное время встречи завершилось со счетом 3:0 и победитель пары определился в дополнительное время, в ходе которого хозяева забили еще два мяча. Таким образом, «Спортинг» пробился в 1/4 финала турнира. «Буде/Глимт», выбивший на прошлой стадии миланский «Интер», завершает выступление в нынешнем розыгрыше.