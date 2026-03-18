Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко проводит 74-ю неделю подряд в статусе лидера мирового рейтинга.

По этому показателю она обошла Мартину Хингис (73). Теперь белоруска занимает единоличное 13-е место в истории.

Лидерами по продолжительности непрерывного пребывания на первом месте являются Штеффи Граф и Серена Уильямс (по 186 недель). Чтобы побить этот рекорд, Соболенко надо оставаться на вершине рейтинга еще 26 месяцев…

На прошлой неделе Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории ВТА-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В решающем матче белоруска обыграла двукратную победительницу мэйджоров из Казахстана Елену Рыбакину — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).