19-летний итальянский гонщик «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», после своей победы на втором этапе сезона-2026 Гран-при Китая вошел в историю «Королевских гонок».

Антонелли стал вторым самым молодым победителем Гран-при «Формулы-1», впервые финишировав на первом месте в возрасте 19 лет и 202 дней.

Рекорд принадлежит 4-кратному чемпиону «Королевских гонок» Максу Ферстаппену из команды «Ред Булл», который впервые победил на Гран-при в возрасте 18 лет и 228 дней в 2016 году в Барселоне в своей первой гонке за австрийский коллектив.

Также примечательно, что победа Антонелли стала первой для итальянцев за 20 лет. В предыдущий раз гимн Италии на гонках «Формулы-1» в честь победителя звучал в марте 2006-го. Тогда Джанкарло Физикелла стал победителем Гран-при Малайзии в составе команды «Рено».

Андреа Кими Антонелли дебютировал в «Формуле-1» в 2025 году. Интересно, что он заменил в команде «Мерседес» легендарного Льюиса Хэмилтона и в 18 лет стал одним из самых молодых пилотов в истории, закрепившихся в этой команде.