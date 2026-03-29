«Барселона» получит около 150 тысяч евро от ФИФА из-за травмы Рафиньи в товарищеском матче 0 147

Дата публикации: 29.03.2026
Испанская «Барселона» получит гарантированную финансовую компенсацию от Международной федерации футбола (ФИФА) в связи с травмой нападающего Рафиньи в матче за сборную Бразилии.

По данным Mundo Deportivo, организация заплатит каталонскому клубу менее 150 тысяч евро.

Выплаты начнут начисляться с 23 апреля, когда срок отсутствия вингера превысит 28 дней, что является порогом программы защиты клубов. Сумма ежедневной компенсации составляет 20 548 евро.

Если бразилец вернётся в строй в соответствии с прогнозом в конце апреля, то «сине-гранатовые» получат 143 836 евро.

Рафинья получил травму задней поверхности бедра в первом тайме товарищеского матча между сборными Бразилии и Франции (1:2). «Барселона» сообщила, что 29-летний нападающий пропустит пять недель.

#футбол #спорт #компенсация #фифа #травма
