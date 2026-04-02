Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде поднялась на одну позицию и занимает 23-е место, пишет ЛЕТА.

В свою очередь Дарья Семенистая отыграла пять позиций и находится на 98-м месте.

Также Анастасия Севастова опустилась на две позиции (188-е место), Аделина Лачинова — на пять (611-е), а Беатрисе Зелтиня поднялась на 20 мест (620-е). Камилла Бартоне потеряла 11 позиций (751-е место), тогда как Диана Марцинкевич поднялась на три позиции (823-е). Свои позиции улучшили также Элза Томасе (891-е), Сабина Рутлаука (924-е), Даниэла Дарта Фелдмане (1268-е), а Маргарита Игнатьева осталась на 1474-м месте.

Лидером рейтинга остаётся Арина Соболенко, на втором месте — Елена Рыбакина, а на третью позицию поднялась Кори Гауфф. На четвёртое место опустилась Ига Швёнтек, за ней следуют Джессика Пегула и Аманда Анисимова. С восьмого на седьмое место поднялась Элина Свитолина, обойдя Жасмин Паолини, а десятку лучших замыкают Виктория Мбоко и Мирра Андреева.

В парном рейтинге WTA Остапенко также на этой неделе занимает 12-е место. Семенистая поднялась на две позиции (176-е), а Севастова — на шесть (501-е). Всего в рейтинге представлены ещё 12 латвийских теннисисток.

Лидером парного рейтинга является Элизе Мертенс.