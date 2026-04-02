Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Остапенко поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

Спорт
Дата публикации: 02.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остапенко поднялась на одну позицию в рейтинге WTA
ФОТО: Instagram

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде поднялась на одну позицию и занимает 23-е место, пишет ЛЕТА.

В свою очередь Дарья Семенистая отыграла пять позиций и находится на 98-м месте.

Также Анастасия Севастова опустилась на две позиции (188-е место), Аделина Лачинова — на пять (611-е), а Беатрисе Зелтиня поднялась на 20 мест (620-е). Камилла Бартоне потеряла 11 позиций (751-е место), тогда как Диана Марцинкевич поднялась на три позиции (823-е). Свои позиции улучшили также Элза Томасе (891-е), Сабина Рутлаука (924-е), Даниэла Дарта Фелдмане (1268-е), а Маргарита Игнатьева осталась на 1474-м месте.

Лидером рейтинга остаётся Арина Соболенко, на втором месте — Елена Рыбакина, а на третью позицию поднялась Кори Гауфф. На четвёртое место опустилась Ига Швёнтек, за ней следуют Джессика Пегула и Аманда Анисимова. С восьмого на седьмое место поднялась Элина Свитолина, обойдя Жасмин Паолини, а десятку лучших замыкают Виктория Мбоко и Мирра Андреева.

В парном рейтинге WTA Остапенко также на этой неделе занимает 12-е место. Семенистая поднялась на две позиции (176-е), а Севастова — на шесть (501-е). Всего в рейтинге представлены ещё 12 латвийских теннисисток.

Лидером парного рейтинга является Элизе Мертенс.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео