Победитель Нью-Йоркского марафона дисквалифицирован на 5 лет за допинг 0 210

Дата публикации: 02.04.2026
Кенийский марафонец Альберт Корир, выигравший Нью-Йоркский марафон в 2021 году, получил пятилетнюю дисквалификацию за применение запрещённого препарата. Об этом сообщила Независимая организация по этике в лёгкой атлетике (AIU).

В трёх пробах, взятых у спортсмена в октябре 2025 года, был обнаружен синтетический эритропоэтин (CERA). Данное вещество повышает выносливость за счёт стимуляции выработки красных кровяных телец.

Дисквалификация вступила в силу 8 января 2026 года и продлится до января 2031 года. Все результаты Корира, начиная с 3 октября 2025 года, аннулированы, включая третье место на Нью-Йоркском марафоне 2025 года.

Изначально ему грозило шестилетнее отстранение, но срок сократили на год после того, как Корир признал вину и отказался от предварительного слушания.

В активе 32-летнего бегуна значатся победы на марафонах в Вене (2017), Хьюстоне (2019) и Оттаве (2019).

#допинг #спорт #марафон #Кения
