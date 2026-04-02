Тренер сборной Латвии по хоккею Лаурис Дарзиньш, готовясь к чемпионату мира, в интервью признал, что восьми товарищеских матчей достаточно для подготовки хоккеистов.

Сборная Латвии в понедельник начала подготовку к чемпионату мира в составе 19 игроков, сообщает tv3.lv.

"Нормальный рабочий процесс. Нужно вложить определённую работу, чтобы потом пожинать её плоды. Поэтому это не те старые добрые или плохие времена, когда были тренировки дважды в день — всё равно проделывается огромная работа, но всегда есть время и для восстановления игроков", — сказал Дарзиньш о нагрузке в сборной.

Он отметил, что для подготовки к высокому уровню чемпионата мира хоккеисты тренируются как в помещении, так и на открытом воздухе.

Поскольку сейчас из-за ограниченного числа игроков сборной не удаётся сформировать полноценные пятёрки на льду, в тренировочный процесс включаются и тренеры — как Дарзиньш, так и тренер защитников.

"Лучший способ показать — это на собственном примере. Одно дело — теория на тактической доске, где можно всё нарисовать. А другое — показать нюансы на практике, где-то проехать, кого-то заменить. Если не хватает защитника, тренеры выходят на лёд, выполняют какие-то финты, пируэты, и то же самое в атаке", — продолжил Дарзиньш.

Сейчас в составе сборной есть несколько молодых игроков, и тренер считает, что для них длительный подготовительный процесс особенно ценен.

"Для них это важно, потому что они привыкают к стилю сборной — к тому, чего мы хотим. В итоге, получив первые товарищеские матчи, им легче стартовать или продолжить профессиональную карьеру. В конце концов, у тебя есть запись, что ты был достоин сыграть за национальную сборную. Это однозначный плюс".

На этом чемпионате мира из-за травм сборной не смогут помочь Мартиньш Лавиньш, Феликс Гаварс и Анри Равинскин. По мнению Дарзиньша, средний уровень команды при этом сохранился.

"Мы, конечно, хотим, чтобы игрок соответствовал уровню сборной, мог играть больше минут и брать на себя более значимую роль. Первый этап сбора, на мой взгляд, проходит отлично — молодые получают игровое время, а те, у кого его было меньше, могут взять на себя лидерские функции", — отметил тренер.

В рамках подготовки сборная Латвии проведёт восемь товарищеских матчей, первые из которых пройдут 8 и 9 апреля в "Xiaomi Arena" против сборной Австрии. Дарзиньш считает, что такое количество игр будет полезным для тех хоккеистов, которые провели меньше матчей в сезоне.

"В целом количество игр достаточное. Хотя тренеры участвуют во всех матчах, игрокам не стоит на этом зацикливаться", — заключил он.