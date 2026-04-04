Дженнаро Гаттузо подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии 0 61

Спорт
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дженнаро Гаттузо подал в отставку с поста главного тренера сборной Италии

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера сборной Италии. Контракт со специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

— С тяжелым сердцем, не достигнув поставленной цели, я считаю, что мое время в качестве тренера национальной сборной подошло к концу. Для меня было честью руководить национальной сборной и делать это с группой игроков, которые продемонстрировали преданность и самоотверженность. Но наибольшую благодарность я выражаю болельщикам, всем итальянцам, которые на протяжении этих месяцев неизменно проявляли свою любовь и поддержку национальной сборной, — заявление Гаттузо передает сайт ИФФ.

Последним матчем специалиста стал стыковой поединок квалификации на ЧМ-2026, где сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4).

Дженнаро Гаттузо занимал пост главком итальянской «националки» с 15 июня 2025 года.

Ранее подали в отставку глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон и президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

#футбол #спорт #отставка
