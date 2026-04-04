Роберто Манчини, занимающий должность главного тренера в катарском «Аль-Садде», готов вернуться в сборную Италии, которую он возглавлял с 2018 по 2023 год.

Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

В «Аль-Садде» Манчини работает с 2023 года. Владельцы клуба предложили специалисту выгодные условия — зарплата итальянца составляет £ 25 млн в год. Расторжение контракта с командой не станет проблемой.

Ранее сообщалось о том, что на пост тренера сборной Италии претендуют еще два кандидата: главком «Милана» Массимилиано Аллегри и главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

Сборная Италии в финальном стыковом матче за выход на чемпионат мира 2026 года проиграла команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). После этого главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо, глава ИФФ Габриэле Гравина и глава делегации сборной Джанлуиджи Буффон покинули свои посты.