Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Известна фамилия возможного нового тренера сборной Италии. Он в ней уже работал, и выигрывал трофеи

Дата публикации: 04.04.2026
Роберто Манчини, занимающий должность главного тренера в катарском «Аль-Садде», готов вернуться в сборную Италии, которую он возглавлял с 2018 по 2023 год.

Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

В «Аль-Садде» Манчини работает с 2023 года. Владельцы клуба предложили специалисту выгодные условия — зарплата итальянца составляет £ 25 млн в год. Расторжение контракта с командой не станет проблемой.

Ранее сообщалось о том, что на пост тренера сборной Италии претендуют еще два кандидата: главком «Милана» Массимилиано Аллегри и главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

Сборная Италии в финальном стыковом матче за выход на чемпионат мира 2026 года проиграла команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). После этого главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо, глава ИФФ Габриэле Гравина и глава делегации сборной Джанлуиджи Буффон покинули свои посты.

Читайте нас также:
#футбол #спорт #чемпионат мира
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео