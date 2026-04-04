По данным источника, зарплата норвежца составляет 2,6 миллиона евро в месяц. На второй строчке по этому показателю находится нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, которому платят 2 миллиона евро ежемесячно. Третье место делят полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, получающие по 1,75 млн. Следом идут полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш и форвард «Арсенала» Букайо Сака (по 1,5 млн).

В текущем сезоне 25-летний Эрлинг Холанд провёл за «Манчестер Сити» 43 матча во всех турнирах, забил 30 мячей и отдал 7 результативных передач. «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко после 30 туров.