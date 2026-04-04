«Ванкувер» с латвийским хоккеистом Теодором Блюгером занял последнее место в регулярке НХЛ впервые за 54 года

Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Ванкувер» с латвийским хоккеистом Теодором Блюгером занял последнее место в регулярке НХЛ впервые за 54 года

«Ванкувер» проиграл «Миннесоте» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В текущем сезоне команда под руководством Адама Фута набрала 52 очка в 75 играх.

Клуб занял последнее место в общей таблице регулярного чемпионата НХЛ. «Кэнакс» уже не смогут обогнать «Чикаго» (68 в 76) по очкам. Таким образом, «Ванкувер» получит максимальные шансы на победу в драфт-лотерее (25,5%).

С момента вступления в лигу в сезоне-1970/71 клуб ни разу не выбирал игроков под первым номером.

Последний раз команда выбирала в топ-3 в 1999 году (Даниэля и Хенрика Седина под номерами 2 и 3 соответственно).

«Кэнакс» займут последнее место в НХЛ впервые за 54 года.

#хоккей #НХЛ #Латвия #спорт
