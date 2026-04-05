Мадридский «Реал» проиграл «Мальорке» в матче 30-го тура испанской Ла Лиги (1:2). Это поражение стало третьим для «сливочных» в последних шести встречах испанского чемпионата.

После 30 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Мальорка» покинула зону вылета и располагается на 15-й строчке. У команды в активе 31 очко.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа в домашнем матче встретится с «Жироной» 10 апреля.

Мальорка — Реал Мадрид — 2:1

Голы: 1:0 — Морланес (41). 1:1 — Милитао (88). 2:1 — Мурики (90+1).