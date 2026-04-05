Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Голы Месси и Суареса не помогли «Интеру» взять три очка в матче с «Остином» 0 88

Спорт
Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Голы Месси и Суареса не помогли «Интеру» взять три очка в матче с «Остином»

«Интер Майами» не смог победить «Остин» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС, встреча завершилась вничью.

На 6-й минуте бразильский защитник гостей Гильерме открыл счёт в матче. На 10-й аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сравнял счёт.

На 59-й канадский полузащитник «Остина» Джейден Нельсон вывел свою команду вперёд. Однако на 81-й уругвайский нападающий хозяев поля Луис Суарес установил окончательные цифры на табло.

«Интер Майами» занимает четвёртое место в Восточной конференции МЛС, имея в своём активе 11 очков. «Остин» с 6 набранными баллами находится на 12-й строчке в Западной конференции.

Читайте нас также:
#футбол #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео