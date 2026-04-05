«Интер Майами» не смог победить «Остин» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС, встреча завершилась вничью.

На 6-й минуте бразильский защитник гостей Гильерме открыл счёт в матче. На 10-й аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сравнял счёт.

На 59-й канадский полузащитник «Остина» Джейден Нельсон вывел свою команду вперёд. Однако на 81-й уругвайский нападающий хозяев поля Луис Суарес установил окончательные цифры на табло.

«Интер Майами» занимает четвёртое место в Восточной конференции МЛС, имея в своём активе 11 очков. «Остин» с 6 набранными баллами находится на 12-й строчке в Западной конференции.