Завершен матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором играли «Саутгемптон» и лондонский «Арсенал».

Победу со счетом 2:1 в этой игре одержали «святые».

Росс Стюарт на 35-й минуте открыл счет в этой игре и вывел хозяев поля вперед. Виктор Дьекереш на 68-й минуте забил ответный мяч. Победный гол «Саутгемптона» на 85-й минуте забил Ши Чарльз.

Жеребьевка матчей 1/2 финала турнира состоится 5 апреля. Матчи этой стадии состоятся 25 и 26 апреля. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).