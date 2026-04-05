Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Саутгемптон» выбил «Арсенал» из розыгрыша Кубка Англии 0 61

Дата публикации: 05.04.2026
BB.LV
Завершен матч 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором играли «Саутгемптон» и лондонский «Арсенал».

Победу со счетом 2:1 в этой игре одержали «святые».  

Росс Стюарт на 35-й минуте открыл счет в этой игре и вывел хозяев поля вперед. Виктор Дьекереш на 68-й минуте забил ответный мяч. Победный гол «Саутгемптона» на 85-й минуте забил Ши Чарльз.

Жеребьевка матчей 1/2 финала турнира состоится 5 апреля. Матчи этой стадии состоятся 25 и 26 апреля. Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Читайте нас также:
#футбол #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео