Первая ракетка Латвии Алена Остапенко начнет турнир серии «WTA 500» в Штутгарте, где в прошлом году стала чемпионкой, матчем против россиянки Мирры Андреевой, стало известно по итогам жеребьевки, пишет ЛЕТА.

В рейтинге WTA Остапенко занимает 23-е место, тогда как Андреева является десятой ракеткой мира и на этом турнире посеяна под шестым номером.

Во втором круге победительница этого матча встретится с получившей специальное приглашение от организаторов немецкой теннисисткой Номой Ноа Акугуи (WTA 192) или одной из теннисисток, прошедших квалификацию.

Остапенко предстоит защитить на этом турнире 500 рейтинговых очков, и в случае неудачи ее ожидает падение в рейтинге.

Ранее в карьере Остапенко и Андреева между собой не встречались.

Предыдущим турниром для первой ракетки Латвии стали соревнования такого же уровня в Линце, где она остановилась в четвертьфинале, тогда как Андреева вышла в финал и в воскресенье поборется за титул.

18-летняя Андреева в прошлом году выиграла два турнира серии «WTA 1000», что позволило ей подняться в рейтинге до пятого места, на котором ранее находилась и на десять лет старшая Остапенко.

Латвийская теннисистка выступит в Штутгарте в восьмой раз.

Турнир в Штутгарте проходит на грунтовых кортах.