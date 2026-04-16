Предложение провести ЧМ по хоккею вместе поступило от финской стороны 1 434

Дата публикации: 16.04.2026
LETA
Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) вместе с финскими коллегами, желая повторить совместный опыт 2023 года, стали единственными претендентами на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Предложение провести чемпионат вместе поступило от финской стороны, рассказал "Latvijas Avīze" член правления ЛФХ Эдгарс Бунцис, который входит в правление дочернего предприятия федерации "Hokeja akadēmija". Именно "Hokeja akadēmija" организовывала два предыдущих чемпионата мира в Риге и готова сделать это и в третий раз.

"Один из наших аргументов при подаче заявки - наконец-то мы сможем организовать чемпионат нормально, потому что предыдущие два раза это было не так. В 2021 году решение о проведении турниров обеих групп в Риге было принято всего за сто дней до начала чемпионата, к тому же это было время ковида, а чемпионат 2023 года нам поручили лишь за год до его проведения, когда было принято решение, что он не может проводиться в России. Работа уже идет - сегодня к нам приезжают представители Международной федерации хоккея на льду (IIHF) с техническим визитом, чтобы ознакомиться с ареной, тренировочными площадками и гостиницами. Формально, хотя это маловероятно, конгресс IIHF может и не проголосовать за нас и отложить решение на год, но думаю, что все будет в порядке", - сказал Бунцис.

Три года назад матчи чемпионата мира проходили в Тампере и Риге, но полуфиналы и финал состоялись в Финляндии. Сборная Латвии тогда вернулась из Тампере с бронзовыми медалями. Логично было бы ожидать, что на этот раз решающие матчи пройдут в Латвии, однако этого не произойдет - борьба за медали вновь состоится в Финляндии.

"У такого распределения решающих матчей есть рациональная логика, поскольку полуфиналы и финал предполагают более высокую плату за лицензию на проведение, а также, на мой взгляд, билеты на матчи за медали достаточно сложно продать, особенно в Латвии. Учитывая эти обстоятельства, мы даже не настаивали на том, чтобы проводить их у себя", - пояснил Бунцис.

#хоккей #Финляндия #Латвия #спорт #чемпионат мира
Автор - Юлия Баранская
