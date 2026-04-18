Как главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин живет в Эстонии

Дата публикации: 18.04.2026
У Валерия Карпина — три гражданства. У него есть недвижимость в Испании и Эстонии. Ранее он владел роскошной квартирой на Тверской улице в Москве, однако несколько лет назад продал ее.

Несмотря на то, что тренер много работает в России (ранее жил в Ростове-на-Дону, где возглавлял местный «Ростов», затем в Москве — тренировал «Динамо», сейчас он — главный тренер сборной России), семья обосновалась в Эстонии.

«У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято уже давно, просто сейчас оно было озвучено», — рассказывал Карпин.

Здесь он приобрел трехэтажный дом площадью 567 квадратных метров в 15 километрах от Таллина. В туристическом поселке есть детский сад и школа, которые посещают дочери главного тренера сборной России. Семейное гнездо обошлось главному тренеру сборной России в 900 тысяч евро.

Окна дома выходят на Таллинский залив. На территории дома есть баня, бассейн и тренажерный зал. Интерьер выполнен преимущественно из дуба и шлифованного камня.

Кто такая Дарья Гордеева

Жена Валерия Карпина - Дарья Гордеева родилась в Нарве. Девушка окончила местный колледж Тартуского университета, здесь она получила степень магистра.

В юности Гордеева посещала музыкальную школу. Дарья принимала участие в различных музыкальных проектах на Первом канале. Это «Утренняя звезда», «100 процентов», «До 16 и старше». Девушка проходила кастинг на «Фабрику звезд» и «Пять звезд», однако в финальный отбор не смогла пройти в обоих конкурсах. В Эстонии Гордеева известна по участию в популярном дуэте BeFree. Также она работала в Нарве учителем эстонского и английского языков.

После брака с главным тренером сборной России Дарья начала сольную карьеру. Периодически она выпускает песни и выступает с концертами в Эстонии.

Супруга российского специалиста активно ведет личный блог, где публикует фото и видео из путешествий, делится советами по воспитанию детей и рассказывает о своем стиле жизни. Ранее была ведущей женского футбольного шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!» — «Карты, деньги, два мяча».

Автор - Андрей Хазов
