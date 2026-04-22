Сборная Латвии по хоккею в товарищеском матче встретится с Финляндией

Дата публикации: 22.04.2026
ФОТО: LETA

Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Лахти проведёт первый из двух запланированных товарищеских матчей, встретившись с хозяевами — сборной Финляндии, пишет ЛЕТА.

Игра в арене «Wemasto Arena» начнётся в 18:30 по латвийскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале TV6.

Завтра в то же время сборная Латвии проведёт матч с командой Дании.

Перед чемпионатом мира этого года сборная Латвии в начале апреля на своём льду провела два матча со сборной Австрии, в первом уступив со счётом 3:4, а во втором одержав победу — 1:0.

Подготовительный этап национальная команда Латвии завершит матчами 6 и 7 мая, когда перед своими болельщиками сыграет со сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария). Сборная Латвии сыграет в группе B в Цюрихе, где её соперниками будут команды Канады, Финляндии, Швейцарии, Германии, Австрии, Венгрии и Великобритании.

#хоккей #Финляндия #Латвия #спорт #чемпионат мира
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
