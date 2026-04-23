Нужно было проделать тяжелую работу в защите — Батня

Дата публикации: 23.04.2026
Хоккеистам сборной Латвии в контрольном матче с Финляндией пришлось проделать тяжелую работу в защите, после победы признал нападающий латвийской команды Оскар Батня, пишет ЛЕТА.

Напомним, что в среду Латвия в гостевом контрольном матче обыграла Финляндию со счетом 2:1 в овертайме. Голы за Латвию забили Том Андерсонс и Батня, который отправил шайбу в ворота соперника в дополнительное время.

"Были хорошие скорости. По крайней мере, лично мне после двух пропущенных недель было нелегко сразу войти в ритм, но в первом периоде раскатался. Темп был быстрый, они играли довольно просто, но в то же время нужно было проделать тяжелую работу в защите", — сказал Батня в разговоре с Латвийской федерацией хоккея (ЛФХ) после победы.

Андерсонс также отметил, что матч был непростым.

"Для меня это была первая игра за две недели, не хватало ритма, но к концу матча мы как звено немного разыгрались. Вышли с одной мыслью — нужно выиграть игру. Это нам и удалось", — сказал Андерсонс.

"Финны всегда играют одинаково — хорошо катаются, хорошо двигаются. Конечно, хорошая, мастеровитая команда, но мы боролись и добились победы, — добавил хоккеист. - Нужно было выполнять тренерский план, что немного хромало, но есть над чем работать".

В четверг сборная Латвии проведет матч против команды Дании.

Перед чемпионатом мира этого года в начале апреля сборная Латвии провела дома два матча с командой Австрии, проиграв первую игру со счетом 3:4, а во второй одержав победу — 1:0.

Подготовительный этап латвийская сборная завершит матчами 6 и 7 мая, когда на своем льду сыграет с командой Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария). Сборная Латвии выступит в группе B в Цюрихе, где ее соперниками будут Канада, Финляндия, Швейцария, Германия, Австрия, Венгрия и Великобритания.

