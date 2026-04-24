Агрессия в детском спорте… Латвийский баскетбол продолжает кампанию «Не будь запятнанным!»

Дата публикации: 24.04.2026
В детском и юношеском спорте нет места вспышкам агрессии, поэтому Латвийский баскетбольный союз (ЛБС) запускает кампанию «Не будь запятнанным!», в которой основной упор делается на образование тренеров, заявил генеральный секретарь ЛБС Каспарс Ципрус в интервью Латвийскому телевидению.

Кампания против агрессии в детском спорте напоминает нам, что проблема заключается не только в неадекватной реакции родителей, но и иногда в тренерах, которые слишком увлекаются, руководя играми юных баскетболистов.

В баскетболе около 400 тренеров, и иногда, действительно, кто-то слишком горячится, находясь на краю площадки, поддаваясь эмоционально агрессивным проявлениям, признал Каспарс Ципрус.

Кроме того, своим поведением тренеры также влияют на родителей игроков. Но ЛБС призывает помнить, что в юношеском баскетболе победы — не главное.

«В юношеской системе, как бы кто ни думал, медали не являются приоритетом. Приоритетом является безопасная среда, желание играть, желание участвовать в таких проектах», — отметил Каспарс Ципрус. — В этом году у нас более 9000 детей занимаются баскетболом. Понятно, что 98% никогда не будут играть профессионально, но у 98-97% из них должны остаться желание играть в баскетбол, любовь к этой игре. Потому что после этого они, возможно, смогут стать судьями, спортивными функционерами, секретарями или тренерами».

Баскетбол — один из самых популярных видов спорта, поэтому любой случай, вызывающий негативную огласку, становится очень громким, — рассуждает Ципрусс.

Он напомнил, что иногда агрессивная среда — это не только проблема баскетбола, поскольку она встречается практически во всех контактных видах спорта, как в командных, так и в индивидуальных. Ранее ЛБС в рамках кампании призывал болельщиков воздерживаться от агрессии и поддерживать свою команду от всего сердца, но с уважением.

«Это общая проблема спорта, это общая проблема государственной системы образования. Насилие существует не только в спорте, насилие есть и в учебных заведениях», — подчеркнул Каспарс Ципрус.

В эти выходные начнутся финалы Латвийской юношеской лиги, что также будет способствовать усилиям ЛБС решать эти проблемы на баскетбольной площадке. Каспарс Ципрус назвал ситуацию трагичной и прискорбной, когда приходится говорить о взрослых, не контролирующих свои эмоции в детском спорте. ЛБС считает, что даже успешная кампания не искоренит проблему, но определенные действия необходимы.

В баскетболе нет полиции, которая могла бы немедленно наказать кого-либо, но ЛБС будет стремиться всеми средствами напоминать, что проявления агрессии в детском и юношеском спорте недопустимы. Взрослые не должны выплескивать свои проблемы в детском спорте, подчеркнул Каспарс Ципрус.

Генеральный секретарь ЛБС высоко оценил эффективную реакцию самоуправления Тукумса, отстранившего от должности на три месяца директора Кандавской детской и юношеской спортивной школы Вариса Круминьша за возможные нарушения во время баскетбольных соревнований в Чехии.

По неофициальной информации, которая еще проверяется, тренер якобы применял эмоциональное и физическое насилие по отношению к детям во время турнира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также использовал нецензурную лексику.

Алкоголь и насилие больше не являются решением в современном обществе, и методы, которые, возможно, использовались в советское время, неприемлемы в Латвии, добавил Каспарс Ципрус.

#образование #спорт #баскетбол #агрессия #дети #насилие
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!

